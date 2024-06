EPA Chaos in een noodziekenhuis waar gewonden uit Nuseirat worden binnengebracht

NOS Nieuws • vandaag, 19:31 Hamas meldt 210 doden na bevrijdingsactie leger Israël

De bevrijding van vier Israëlische gijzelaars uit handen van Hamas is gepaard gegaan met tientallen en mogelijk honderden doden en gewonden aan Palestijnse kant. Een woordvoerder van het Al-Aqsa-ziekenhuis in Deir al-Balah, vlak bij Nuseirat, zegt dat daar bijna honderd dode Palestijnen zijn binnengebracht en meer dan honderd gewonden.

Volgens het mediabureau van Hamas hebben de Israëlische aanvallen in Nuseirat inmiddels aan 210 Palestijnen het leven hebben gekost. Zeker 400 mensen zouden gewond zijn geraakt. Onderscheid tussen burgers en militanten wordt hierbij niet gemaakt. Het Gazaanse ministerie van Gezondheid, dat doorgaans slachtofferaantallen doorgeeft die betrouwbaar worden geacht, heeft tot nog toe geen cijfer genoemd.

Dit zijn beelden uit Nuseirat. Hierop zijn slachtoffers te zien en komt de schade in beeld:

1:08 Nuseirat: bommen, verwoesting en veel doden en gewonden

Het Israëlische leger zegt dat bij de bevrijdingsactie bij twee gebouwen in het dichtbevolkte centrum van Nuseirat minder dan honderd Palestijnen zijn omgekomen. "Ik weet niet hoeveel terroristen daarbij zitten", zei legerwoordvoerder Hagari.

Volgens hem gebruikten Palestijnse milities burgers als menselijk schild. De Israëlische speciale eenheden zouden met antitankwapens zijn aangevallen. Ze kregen luchtsteun om de militanten te kunnen uitschakelen en de gijzelaars te bevrijden.

Aan Israëlische kant is de blijdschap groot. Niet eerder in deze oorlog wisten de Israëliërs zoveel gijzelaars levend te bevrijden. "Jullie hebben opnieuw bewezen dat Israël niet buigt voor terrorisme", zei premier Netanyahu in een woord van dank aan de elite-eenheid die werd ingezet. Minister Gallant van Defensie spreekt van een "gedurfde actie, briljante planning en een buitengewoon goede uitvoering".

1:05 Een dag met twee gezichten: blijdschap in Israël, verdriet in Gaza

De VN-vertegenwoordiger van de Palestijnse Autoriteit wijst erop dat de bevrijding van gijzelaars gepaard ging met tientallen dode burgers en kinderen aan Palestijnse kant.

"Als je families in Israël feliciteert omdat ze weer bij elkaar zijn, vergeet dan niet condoleances over te brengen aan nog eens honderd Palestijnse families vanwege hun verliezen", zei Majed Bamya. "Maakt het nog wat uit als je hoort dat er 150 Palestijnen zijn gedood, of is dit dagelijkse routine geworden?"

Hij voorspelt dat Israël de beelden van vandaag zal gebruiken om de dood van bijna 37.000 Palestijnen en de vernietiging van de levens van 2,3 miljoen Palestijnen te rechtvaardigen. "Laat dit niet gebeuren", zegt hij.

President Abbas van de Palestijnse Autoriteit op de Westelijke Jordaanoever vraagt om een spoedzitting van de VN-Veiligheidsraad vanwege de vele slachtoffers in Nuseirat.

Hamas

Ismail Haniyeh, de politiek leider van Hamas, laat weten dat "de vijand" doorgaat het "met het afslachten van ons volk, onze vrouwen en onze kinderen" in Nuseirat en Deir al-Balah. Over de onderhandelingen over een staakt-het-vuren zei hij dat Hamas alleen een overeenkomst kan accepteren die veiligheid voor de Palestijnen mogelijk maakt.

Het is niet zeker of dit zijn reactie op de bevrijding van de Israëliërs was. Hij maakte daar in zijn verklaring geen melding van.