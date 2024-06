IDF

NOS Nieuws • vandaag, 12:53 • Aangepast vandaag, 15:44 Vier Israëlische gijzelaars bevrijd uit de Gazastrook

Het Israëlische leger heeft vier Israëlische gegijzelden gered uit de Gazastrook. Op beelden is te zien dat de gijzelaars aankomen in Israël en herenigd worden met familieleden. Volgens de Gazaanse autoriteiten zijn in de omgeving van de bevrijdingsoperatie 94 Palestijnen gedood.

De bevrijde Israëliërs zijn Noa Argamani, Almog Meir, Andrey Kozlov en Shlomi Ziv. Ze werden op 7 oktober ontvoerd vanaf het Nova-muziekfestival vlak bij de Gazastrook. Beelden waarop de gewelddadige ontvoering van de 26-jarige Noa Argamani te zien is, gingen toen de hele wereld over. In die video is te zien dat zij achter op een motorfiets wordt meegenomen.

Argamani kreeg na de hereniging met haar familie de Israëlische president Herzog aan de telefoon:

1:01 Israëlische president tegen Noa: welkom thuis

Legerwoordvoerder Hagari spreekt over een complexe operatie in het hart van vluchtelingenkamp Nuseirat, die werd uitgevoerd door het Israëlische leger en de geheime dienst Shin Bet. Er zou weken aan zijn gewerkt.

Begin deze week kwamen bij een Israëlisch bombardement op een UNRWA-school in het vluchtelingenkamp zeker 33 mensen om het leven. Gisteren werden beschietingen gemeld in Nuseirat, waarbij volgens persbureau Reuters en nieuwszender Al Jazeera meerdere doden zijn gevallen.

'In goede gezondheid'

De gijzelaars werden volgens het leger bevrijd op verschillende plekken in Nuseirat, in het midden van de Gazastrook. Een Israëlische militair raakte zwaargewond en bezweek aan zijn verwondingen, meldt de Israëlische krant Haaretz.

De vier gijzelaars zijn overgebracht naar het Tel Hashomer Sheba Medical Center in de stad Ramat Gan, ten oosten van Tel Aviv. Volgens Hagari verkeren ze alle vier in goede gezondheid.

EPA Andrey Kozlov (m) na zijn bevrijding, omringd door Israëlische militairen

Op X gaan beelden rond van Noa Argamani die haar vader omhelst:

Volgens het Israëlische leger zijn er nog 120 gijzelaars in Gaza, van wie een kwart waarschijnlijk niet meer in leven is. Elke zaterdag wordt er in Israël actie gevoerd tegen het beleid van premier Netanyahu. Bij die demonstratie zijn ook familieleden van gijzelaars die nog in Gaza worden vastgehouden.

Oppositieleider Benny Gantz zou daar vanavond bij aanwezig zijn en een persconferentie geven. Aangenomen werd dat hij zou aankondigen om uit het oorlogskabinet te stappen. Door het nieuws over de vrijlating heeft hij die persconferentie afgezegd.