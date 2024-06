AFP Noa Argamani (l) bij aankomst in Israël

NOS Nieuws • vandaag, 18:37 • Aangepast vandaag, 20:31 Israël viert bevrijding van vier gijzelaars uit Gaza als een overwinning

In Israël is met grote blijdschap gereageerd op de bevrijding van vier gijzelaars in Gaza door het Israëlische leger en de geheime dienst Shin Bet. Ze werden op 7 oktober meegenomen na de aanval op een terrein bij het Israëlische dorp Re'im, niet ver van de grens met Gaza, waar een groot muziekfestival aan de gang was. Na acht maanden zijn ze weer thuis.

De vier, Noa Argamani, Almog Meir, Andrey Kozlov en Shlomi Ziv, verkeren in goede gezondheid. Vanochtend maakte het leger bekend dat ze waren bevrijd "in een complexe operatie" in vluchtelingenkamp Nuseirat. Een Israëlische militair is daarbij omgekomen.

Het was de grootste bevrijdingsoperatie tot nu toe. Er werden twee plekken tegelijk onder vuur genomen en bestormd in het kamp in Centraal-Gaza. De aanvallen in Nuseirat hebben volgens Hamas aan meer dan 200 Palestijnen het leven gekost.

En dus is het een dag van uitersten: grote blijdschap in Israël, chaos en verdriet in Gaza:

1:05 Een dag met twee gezichten: blijdschap in Israël, verdriet in Gaza

Premier Netanyahu zei in een verklaring dat Israël niet zal buigen voor terrorisme en met creativiteit en grenzeloze onverschrokkenheid zal blijven proberen alle gijzelaars te bevrijden. Hij bezwoer dat het gevecht doorgaat tot ze allemaal vrij zijn. Minister van Defensie Gallant noemde de operatie "gedurfd, briljant gepland en buitengewoon goed uitgevoerd".

Correspondent Nasrah Habiballah: "In Israël ziet men deze bevrijdingsactie als een groot succes, een overwinning. De 26-jarige Noa Argamani werd een van de gezichten van de gijzelaars, nadat beelden van haar ontvoering de hele wereld over waren gegaan, dus de bevrijdingsactie maakt veel los. Dat er aan Palestijnse kant zoveel doden en gewonden zijn gevallen bij deze inval van het leger, daar gaat het veel minder over. Woordvoerder van het leger Daniel Hagari had het vooral over de heldhaftige actie van de militairen waar weken aan voorbereiding aan vooraf zijn gegaan. De prijs die daar aan Palestijnse kant voor is betaald, maakt geen deel uit van dat overwinningsverhaal."

Noa Argamani werd meegenomen op een motor, zittend tussen twee mannen, terwijl ze schreeuwde: "Maak mij niet dood". Haar moeder, die een hersentumor heeft, deed in april nog een oproep om voor haar dood haar dochter nog een keer te kunnen zien. Noa heeft haar moeder inmiddels in een kliniek bezocht.

Al snel na de hereniging met haar familie werd Noa gebeld door president Herzog en premier Netanyahu. Ze bedankte hen en zei dat ze heel blij was en dat het fijn was om na al die tijd weer Hebreeuws te horen.

1:01 Israëlische president tegen Noa: welkom thuis

Noa's achternicht Carola woont in Veenendaal en reageert op de bevrijding van Noa. "Ik heb net mijn familie in Israël gesproken, zij zeggen dat het goed gaat met Noa. Ik heb ook foto's van haar gezien. Ze ziet er goed uit, beter dan ik had verwacht. Ze is acht maanden nauwelijks buiten geweest."

Carola zegt dat het niet te beschrijven is hoe ze zich nu voelt. "Ik heb al die tijd in onzekerheid geleefd, je gaat toch uit van het ergste. Ik heb elke dag voor haar gebeden. Dat ze nu in behoorlijk goede gezondheid terug is, had ik niet durven dromen." Ze wil zo snel mogelijk naar Israël om haar achternicht te zien.

EPA Mensen vieren feest bij het ziekenhuis bij Tel Aviv waar de bevrijde gijzelaars zijn opgevangen

De Duitse bondskanselier Scholz vindt de bevrijding van de vier een "belangrijk teken van hoop". "Hamas moet nu eindelijk alle gijzelaars vrijlaten. De oorlog moet stoppen." Demissionair premier Rutte liet zich in soortgelijke bewoordingen uit.

Ook de Amerikaanse president Biden en de Franse president Macron reageerden verheugd op de terugkeer van de vier Israëliërs. "We rusten niet voordat alle gijzelaars thuis zijn en er een staak-het-vuren is bereikt", zei Biden.

Onduidelijkheid over aantallen

Hamas zegt in een reactie op de bevrijding dat de grootste groep gijzelaars nog vastzit. Ook zegt de terreurbeweging in staat te zijn om meer mensen te gijzelen. Tijdens de bevrijdingsoperatie zijn volgens het mediabureau van Hamas meer dan 200 Palestijnen gedood.

Volgens Israël houdt Hamas nog bijna 120 Israëliërs gevangen, van wie een kwart waarschijnlijk niet meer leeft. Er werden bij de aanvallen op Israël ongeveer 250 mensen ontvoerd. Onder hen zijn ook mensen die niet de Israëlische nationaliteit hebben.

Bij de aanval van Hamas op 7 oktober kwamen volgens de Israëlische autoriteiten zo'n 1200 mensen om het leven. In de daaropvolgende strijd tegen Hamas zijn volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid, dat onder gezag staat van Hamas, bijna 37.000 Palestijnen omgekomen.