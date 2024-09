Aké maand langs de kant: 'Elke keer raakt hij geblesseerd bij Oranje'

"Ik verwacht dat we hem tot de komende interlandperiode moeten missen", zei Guardiola. Die interlandperiode staat medio oktober op het programma. Oranje treft dan Hongarije (11 oktober) en Duitsland (14 oktober) in de Nations League.

Daarvoor staan er voor City zeven wedstrijden op het programma, onder meer in de Premier League tegen Arsenal en in de Champions League tegen Internazionale.

Brancard

De Oranje-international moest dinsdag tijdens de Nations League-wedstrijd in en tegen Duitsland (2-2) per brancard van het veld. "We hebben pech met het nationale elftal", vertelde Guardiola. "Elke keer als Aké daar speelt, raakt hij geblesseerd."