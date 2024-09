NOS Voetbal • gisteren, 23:40 Brobbey vindt 'examen' bij Oranje geslaagd: 'Ik was best wel zenuwachtig'

4:15 Brobbey blij dat hij tegen Duitsland mocht spelen: 'Ander niveau dan Bosnië'

Joshua Zirkzee overtuigde zaterdag tegen Bosnië en Herzegovina (5-2) en Brian Brobbey deed dat dinsdagavond ook tegen Duitsland (2-2). Het Nederlands elftal heeft ineens weer twee opties voor de spitspositie. "Beiden hebben bewezen de spits van Oranje te kunnen zijn", zei bondscoach Ronald Koeman na afloop.

Sleuren, trekken, de bal vasthouden en hard achter de bal aanlopen. Brobbey deed het allemaal tegen Duitsland. En ook nog eens goed. De spits scoorde niet, maar kreeg na afloop volop complimenten van bondscoach en analisten Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart.

6:40 Bekijk de samenvatting van Nederland - Duitsland

De spits zelf was ook tevreden, al verscheen er geen lachje op zijn gezicht. Maar zijn analyse was kort maar duidelijk. "Het ging vandaag wel goed."

Brobbey wist al even dat hij tegen Duitsland mocht beginnen, omdat Zirkzee de kans kreeg tegen Bosnië. "Dat was wel fijn", zei de 22-jarige Ajacied. "Ik had zin om tegen Duitsland te spelen. Dat is toch een ander niveau dan Bosnië."

Beide spitsen kregen dus één wedstrijd de kans om zich te laten zien aan de bondscoach, die na de transfer van Memphis Depay naar Brazilië mogelijk met een vacature voorin zit. En allebei deden ze dat uitstekend.

Analisten noemden de wedstrijd van vanavond vooraf een examen voor Brobbey. "Daarvoor ben ik wel geslaagd, ja. Al voelde het niet als een examen."

'Niet ontevreden'

Wel was Brobbey nerveus, zoals een scholier dat ook is voor een examen. "Ja, ik was best wel zenuwachtig om een doelpunt te maken. Ik wilde graag scoren." "Dat lukte niet, maar ik heb wel een mooie assist kunnen geven op Dumfries, dus ik ben niet ontevreden."

Dat was zijn trainer ook niet. "Brian was heel erg sterk vanavond. Hij deed het geweldig. Zijn directe tegenstander, Jonathan Tah, werd al in de rust gewisseld en kreeg vrij laat geel, pas na vijf overtredingen op Brobbey. Ook de tweede goal komt bij hem vandaan, dan ben ik toch super tevreden over Brobbey vanavond."

0:54 Dumfries zet Nederland weer op gelijke hoogte tegen Duitsland

Na twee sterke interlands is Koeman blij dat er zich nieuwe opties aandienen in de lange weg naar het WK in 2026. "Vroeger was soms wel wat zoeken door blessures en dergelijke. Deze interlandperiode hebben allebei de spitsen bewezen dat ze de spits van Oranje kunnen zijn."

Debuut en blessure

Er waren meer pluspunten dinsdagavond. Het debuut van Jan Paul van Hecke was een speciaal moment voor de Zeeuwse verdediger.

"Het is een mooie wedstrijd om in te mogen debuteren. Het tempo lag heel hoog. Ik denk dat het voor de neutrale toeschouwer, maar ook voor mij een zeer goede wedstrijd was", zei de verdediger van Brighton.

Vlak voor rust was de blessure van Nathan Aké een tegenvaller. De verdediger van Manchester City moest op een brancard van het veld.

"Die blessure maakte ons even stil", zei aanvoerder Virgil van Dijk na afloop. Wat Aké precies mankeert, is nog niet duidelijk. "Het leek op een spierblessure", stelde Koeman.