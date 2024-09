Reuters Max Verstappen

NOS Sport • vandaag, 12:43 Verstappen komt goed voor de dag in Bakoe: snelste tijd in incidentrijke training

Max Verstappen heeft de snelste tijd neergezet in een incidentrijke eerste vrije training op het stratencircuit in Bakoe. Hij was in zijn laatste ronde drie tienden sneller dan Lewis Hamilton.

Dat is een opsteker voor Verstappen, die al zes GP's niet meer heeft gewonnen en de concurrentie ziet inlopen. In aanloop naar het raceweekend noemde hij prolongatie van de wereldtitels nog "onrealistisch", als er gepresteerd zou worden zoals in Monza.

Na de race in Monza bezochten Verstappen en teamgenoot Sergio Pérez de fabriek in Engeland. Het team zou in Bakoe een 'subtiele aanpassing' aan de vloer onder de auto hebben doorgevoerd. Ook Pérez kwam in de eerste training in Azerbeidzjan met een derde plek goed voor de dag.

Driemaal rood

De sessie verliep chaotisch met drie rode vlaggen. Al vroeg werd de training korte tijd onderbroken omdat marshals een onderdeel wilde opruimen, dat eerder van de auto was gevallen. Na enkele minuten kon de training worden hervat.

Voor Esteban Ocon werd het een vervelende training, want na twintig minuten gaf zijn Renault-power unit de geest. Hij kwam op lage snelheid terug de pitstraat in.

Crashes

Ferrari-coureur Charles Leclerc zorgde voor de tweede rode vlag. Hij reed met zijn bolide in de muur in de tweede sector, op een plek waar de laatste jaren meer van dit soort crashes zijn geweest.

Franco Colapinto was de volgende die de muur raakte. De Argentijn rijdt dit weekend zijn tweede grand prix, en kwam met zijn Williams stevig in aanraking met de muur in bocht 4.

Om 15.00 uur begint de tweede training in Bakoe.