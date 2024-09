EPA Kim in de faciliteit

NOS Nieuws • vandaag, 09:09 Noord-Korea geeft beelden vrij van Kim in uraniumfaciliteit

Noord-Korea heeft foto's vrijgegeven waarop te zien is hoe Kim Jong-un een installatie voor de verrijking van uranium bezoekt. Het is voor het eerst dat Noord-Korea informatie openbaar maakt over zo'n installatie.

Op de foto's is te zien dat de Noord-Koreaanse leider tussen lange rijen metalen centrifuges loopt. Wanneer en waar de foto's zijn gemaakt wordt niet vermeld. Kim zou ook een deel van het complex hebben bezocht dat nog in aanbouw is.

Daarnaast ging hij kijken bij een militair oefenterrein en woonde hij het lanceren van een nieuwe testraket bij, meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau.

Tijdens het bezoek benadrukte Kim Jong-un nog eens dat hij het nucleaire arsenaal van Noord-Korea wil vergroten voor "zelfverdediging en het kunnen uitvoeren van een preventieve aanval" en om de "dreiging van de Verenigde Staten en zijn bondgenoten" af te slaan.

Zulke taal klinkt de laatste jaren vaker vanuit Noord-Korea. Sinds 2022 is ook het aantal tests met nucleaire wapens flink opgeschroefd. Met het vrijgeven van de foto's probeert Noord-Korea vermoedelijk meer druk uit te oefenen op de VS en andere landen.

Inkijkje

De foto's van het bezoek die zijn vrijgegeven, geven een klein inkijkje in de stand van het nucleaire programma van Noord-Korea. Zo geven de nieuwe centrifuges op de foto's een beeld van hoe geavanceerd de installatie inmiddels is. Ook concluderen experts dat het land voor nucleaire wapens vooral lijkt te leunen op uranium, en niet op plutonium, dat een ingewikkelder proces vereist.

Naar schatting bezit Noord-Korea ongeveer vijftig kernkoppen en kent het land verschillende locaties voor het verrijken van uranium. Het nucleaire programma van Noord-Korea is verboden door de Verenigde Naties. De gesprekken tussen Noord-Korea en de VS over het verminderen van het aantal kernwapens liggen al sinds 2019 stil.