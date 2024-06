Noord-Korea test raket met meerdere ladingen

Noord-Korea zegt dat het met succes een meerkoppige raket heeft getest. Het land wil met dat geavanceerde wapen in staat zijn de raketafweer van de Verenigde Staten te omzeilen.

Volgens Noord-Korea is de test geslaagd, maar Zuid-Korea trekt dat in twijfel en noemt de claim "misleidend en overdreven". Deskundigen zeggen dat het waarschijnlijk een voorbereidende test was.