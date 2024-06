AFP

NOS Nieuws • vandaag, 11:48 Poetin haalt in Pyongyang banden aan met Noord-Korea, ook militair

De Russische president Poetin is in Noord-Korea voor een bezoek aan de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. Tijdens het bezoek bedankte hij Kim onder meer voor zijn steun in de oorlog met Oekraïne. Die beloofde zijn steun aan Rusland voort te zetten in die oorlog.

De landen willen de samenwerking op economisch en militair gebied verstevigen. Ook zouden ze een verenigd front tegen Washington willen vormen. Tijdens het bezoek hebben Poetin en Kim Jong-un daarvoor een overeenkomst getekend waarin staat dat ze een uitgebreid strategisch partnerschap aangaan en hun samenwerking versterken. Poetin zegt ook dat er in de overeenkomst staat dat Rusland en Noord-Korea elkaar helpen als een van de landen te maken krijgt met agressie tegen een van hen.

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne heeft de Russische president de banden met Noord-Korea aangehaald. Sindsdien zijn er sterke vermoedens dat Kim wapens levert aan Rusland. De Verenigde Staten en Oekraïne zeggen dat die ook zijn ingezet op het slagveld. Noord-Korea en Rusland ontkennen dat.

Rusland-correspondent Geert Groot Koerkamp: "'De vijand van mijn vijand is mijn vriend' lijkt deze dagen een belangrijk motto in het Kremlin. Beide landen hebben te maken met omvangrijke westerse sancties, zijn van een groot deel van de wereld geïsoleerd en dus als het ware tot elkaar veroordeeld. Dat maakt Noord-Korea voor Rusland nu tot een cruciale bondgenoot. Beide landen hebben nieuwe afspraken gemaakt over 'strategische samenwerking'. Dat Rusland al wapens en munitie betrekt uit Noord-Korea is een publiek geheim. Die zijn nodig aan het front in Oekraïne, zelfs al zijn ze van mindere kwaliteit. Rusland zit ook dringend verlegen om extra arbeidskrachten, en ook hier kan Noord-Korea bijspringen. Noord-Korea heeft ook een eigen verlanglijstje en krijgt van Rusland onder meer levensmiddelen en technologie. Het zwaar aangezette bezoek moet ook voor eigen publiek demonstreren dat Rusland juist verre van geïsoleerd is en dat Poetin in het buitenland een graag geziene gast is. Poetin dankt Kim publiekelijk voor diens steun aan Ruslands 'speciale militaire operatie' in Oekraïne, en benadrukt ook steeds dat Rusland en Noord-Korea nu samen een front vormen tegen het Westen."

Rusland is een van de belangrijkste bondgenoten van Noord-Korea. In het Westen zijn er zorgen over een mogelijke wapenovereenkomst tussen de twee landen, waarbij Noord-Korea wapens levert aan Rusland om in te zetten in Oekraïne. In ruil daarvoor zou Noord-Korea economische hulp en informatie over technologie krijgen die de dreiging van het kernwapenprogramma van Kim Jong-un zouden kunnen vergroten.

Noord-Korea heeft zware sancties opgelegd gekregen van de VN-Veiligheidsraad vanwege het wapenprogramma terwijl Rusland ook te maken heeft met sancties van de Verenigde Staten en het Westen vanwege de oorlog in Oekraïne.

Groots ontvangst

Poetin werd groots ontvangen in Noord-Korea. Hij werd opgewacht door soldaten, burgers en kinderen met ballonnen. Ook waren er gigantische portretten van zowel Vladimir Poetin als Kim Jong-un te zien. Langs de route waren optredens van dansers. Ook was er een militaire parade.

Tijdens het bezoek heeft Poetin een in Rusland gemaakte limousine, een theeservies een een dolk gegeven aan Kim. Kim Jong-un gaf op zijn beurt kunst aan Poetin.

Poetin heeft Noord-Korea een keer eerder bezocht, dat was in 2000. Toen bezocht hij Kim Jong-Il, de vader van Kim Jong-un. Kim Jong-Il was de leider van Noord-Korea tot zijn dood in 2011. Vorig jaar bracht de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un nog een bezoek aan Rusland.

Na zijn bezoek aan Noord-Korea, reist Poetin door naar Vietnam. Als communistisch land heeft Vietnam al decennialang een goede relatie met Rusland, tot 1991 een deel van de Sovjet-Unie. Het gaat vooral om handelsrelaties tussen de twee landen. Daarnaast is Rusland de belangrijkste wapenexporteur van Vietnam. Vorig jaar haalden de Verenigde Staten ook de banden aan met Vietnam.