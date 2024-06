'Poetin bezoekt Noord-Korea voor het eerst in twintig jaar'

Volgens de Russische ambassadeur in Noord-Korea wordt het bezoek momenteel voorbereid. De exacte datum is nog niet bekend. De Russische krant Vedomosti denkt dat de ontmoeting nog deze maand kan plaatsvinden.

Rusland is de belangrijkste bondgenoot van Noord-Korea. De eerste en laatste keer dat Poetin het land bezocht was in 2000. De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un is wel al vaker in Rusland geweest. De laatste keer was september vorig jaar. Poetin zou Noord-Korea toen onderzeeërs, Russische satelliettechnologie en voedsel hebben beloofd.