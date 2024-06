Zuid-Korea hervat propaganda met luidsprekers na nieuwe ballonnenactie Noord-Korea

Noord-Korea heeft weer ballonnen met afval richting Zuid-Korea opgelaten, zo meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het zou gaan om 330 ballonnen, waarvan er zo'n 80 in Zuid-Korea zouden zijn aangekomen. De wind stond afgelopen dag gunstig, zo zegt het leger, dus de meeste ballonnen zijn boven zee terechtgekomen. In de ballonnen die op land terechtkwamen, zat onder meer plastic en papieren afval, maar geen gevaarlijke stoffen.

In de afgelopen twee weken stuurde Noord-Korea al twee keer eerder honderden ballonnen tegelijkertijd de grens over, met daaraan zakken met vuilnis en uitwerpselen. Die landden op de grond in Zuid-Korea, zonder slachtoffers te maken. Ze deden dit in reactie een soortgelijke campagne vanuit Zuid-Korea, waarbij ballonnen voorzien van Amerikaans geld, popmuziek en pamfletten tegen Noord-Korea werden gelanceerd en de grens overgestuurd.