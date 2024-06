Reuters Deze Noord-Koreaanse ballon kwam neer in een Zuid-Koreaans rijstveld

NOS Nieuws • vandaag, 20:16 'Gedoe met ballonnen lijkt kinderachtig, maar spanningen Korea's reden tot zorg'

Noord-Korea heeft voor de tweede maal in een week ballonnen met afval en uitwerpselen over de grens naar Zuid-Korea gestuurd. Dat is de wraak van Noord-Korea voor de ballonnen met pamfletten die vanuit Zuid-Korea naar het noorden gaan. Daarin staat kritiek op de dictatuur van Kim Jong-un en informatie over de wandaden die zijn regime begaat.

Het sturen van ballonnen over en weer lijkt misschien kinderachtig, maar de huidige spanningen tussen de beide Korea's zijn wel degelijk reden tot zorg, vindt hoogleraar Koreastudies Remco Breuker van de Universiteit Leiden.

"Noord-Korea heeft twee dagen terug in een keer achttien raketten getest en dat is bij mijn weten nog niet eerder gebeurd. Dat is samengegaan met heel dreigende taal. Dat met de context dat Noord- en Zuid-Korea niet meer met elkaar te praten, dat er geen hotline is voor zover we weten en dat er ook achter de schermen geen contact is. Nee, de situatie is extreem gespannen en niemand ziet een manier om die te de-escaleren."

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un was getuige van de raketlanceringen:

0:37 Raketlanceringen onder toeziend oog van Kim Jong-un

De ballonnen die aan het begin van de week in Noord-Korea landden, waren het werk van de Noord-Koreaanse dissident Park Sang-hak, die naar het zuiden was gevlucht. Het was niet de eerste keer dat hij dit deed. Voor mensen in Zuid-Korea is dit een van de weinige manieren om de gewone Noord-Koreaan te bereiken, omdat alle banden tussen beide landen verbroken zijn.

De op het oog onschuldige acties worden in het noorden hoog opgenomen, zegt Breuker. "Noord-Korea is een extreem autoritaire staat die de eigen bevolking streng onder de duim houdt. Ze zijn echt allergisch voor Noord-Koreaanse dissidenten buiten het land die voormalige landgenoten proberen te bereiken. Dat zien ze echt als een oorlogsdaad, dus vandaar dat Noord-Korea altijd heel fel reageert op deze ballonnen."

Als er fel gereageerd moet worden, wordt Kim Yo-jong van stal gehaald, de zus van dictator Kim Jong-un, om de ergste bedreigingen te uiten. "Dat was ook nu weer zo", zegt Breuker. "Er is zelfs gesproken over de mogelijkheid van het gebruik van kernwapens. Wat natuurlijk niet in verhouding staat tot het oplaten van ballonnen."

EPA Ballonnen met een zak vuilnis die in Zuid-Korea neerkwamen

Het Noord-Koreaanse regime beschouwt landgenoten die naar het buitenland zijn gevlucht als menselijk afval. Dat is ook de reden dat Noord-Korea ballonnen met afval en uitwerpselen terugstuurt. Breuker vermoedt dat het om menselijke uitwerpselen gaat.

"Ik neem aan dat het poep is. omdat mest wordt gebruikt in de landbouw en er is een mesttekort in Noord-Korea. Het wijst ook heel direct naar de Noord-Koreaanse vluchtelingen die menselijk afval zouden zijn."

Het is niet bekend om hoeveel ballonnen het dit keer gaat. Het Zuid-Koreaanse leger adviseert de bevolking om ze niet aan te raken en de politie of het leger te waarschuwen als ze er een zien.

In de nacht van dinsdag op woensdag stuurde Noord-Korea 260 van deze ballonnen over de grens. De zakken die eronder hingen, bevatten afval en uitwerpselen, geen gevaarlijke stoffen.