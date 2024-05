Rakettest op Zuid-Korea was 'waarschuwing', zegt Noord-Korea

Noord-Korea zegt dat het afvuren van reeks ballistische raketten op de wateren bij Zuid-Korea een waarschuwing was "aan het gangsterregime" van dat land. Met de rakettest wil Noord-Korea laten zien dat het bereid is om de zuiderbuur aan te vallen wanneer dat nodig is. De raketten werden donderdagnacht afgevuurd richting de Japanse Zee. Er is geen schade gemeld.