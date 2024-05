Noord-Korea tart zuiderbuur met nieuwe rakettests

Noord-Korea heeft opnieuw een reeks tests uitgevoerd met ballistische raketten. Dat zeggen Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten. De raketten werden afgevuurd richting de Japanse Zee. Er is geen schade gemeld.

Afgelopen tijd zijn de spanningen in de regio verder opgelopen. Dat komt omdat Noord-Korea het aantal wapentests opvoert. Ook speelt mee dat Zuid-Korea militaire oefeningen houdt met de Verenigde Staten en Japan.

De jongste rakettests volgen op een mislukte poging van Pyongyang om een spionagesatelliet in een baan rond de aarde te brengen. De raketmotor ontplofte tijdens de vlucht. Naar aanleiding van deze test komt vrijdag de VN-Veiligheidsraad bijeen.

Wapensteun

Noord-Korea claimt dat het er in november al eens in slaagde een spionagesatelliet te lanceren. Die zou nog altijd functioneren, maar Zuid-Korea heeft daarover zijn twijfels geuit. Volgens Seoul heeft Noord-Korea hulp gekregen van Rusland bij de pogingen, in ruil voor wapensteun.