Poetin aangekomen in Noord-Korea, wil nauwere samenwerking

Correspondenten Geert Groot Koerkamp (Rusland) en Garrie van Pinxteren (China) over Poetins bezoek:

Groot Koerkamp: "Noord-Korea is op dit moment onbetwist een van de belangrijkste bondgenoten van Rusland, gezien de rol in de oorlog met Oekraïne. Poetin gaat dan ook naar Noord-Korea met een verlanglijstje. Hij wil naast munitie bijvoorbeeld ook arbeidsmigranten. Rusland zit verlegen om extra handen omdat veel mannen aan het front zijn of het land hebben ontvlucht.

Poetins bezoek past in een reeks buitenlandse reizen die de president heeft gemaakt sinds zijn laatste inauguratie als president begin mei. Hij gaat de bondgenoten af: China, Belarus, Oezbekistan, nu dus Noord-Korea en straks Vietnam."

Van Pinxteren: "Noord-Korea is bij uitstek een geïsoleerd land en probeert heel hard om de eigen defensie te versterken. Kim is vooral geïnteresseerd in Russische satelliettechnologie en wil met Noord-Korea als nucleaire macht stappen zetten in het lanceren van raketten met kernkoppen. Daarnaast hanteren de Verenigde Naties al jaren strenge sancties vanwege het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. Kim hoopt dat Rusland als permanent lid van de Veiligheidsraad nieuwe maatregelen tegenhoudt.

Maar Noord-Korea wil nooit te afhankelijk zijn van beide machtige buren en bondgenoten. Sinds de oorlog in Oekraïne zie je dat Noord-Korea meer neigt naar Rusland, om daar een rol te spelen in ruil voor spullen en steun. Daardoor is Noord-Korea iets minder afhankelijk van China, waardoor het zich flinker kan opstellen ten opzichte van dat land. Het is een spel dat Noord-Korea al door heel de geschiedenis van het land speelt."