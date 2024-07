EPA De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un legt een bloem ter nagedachtenis aan de wapenstilstand met Zuid-Korea

NOS Nieuws • vandaag, 05:40 Dreigende taal uit Noord-Korea terwijl Amerikaanse Defensieminister naar Azië gaat

In Noord-Korea is gevierd dat precies 71 jaar geleden de wapenstilstand werd getekend in de Koreaanse Oorlog. Juist op die dag hebben hoge militaire functionarissen dreigende taal geuit.

Kolonel Ri en luitenant-commandant Yu zeggen dat ze bereid zijn de vijanden van Noord-Korea "volledig te vernietigen" als hun leider Kim Jong-un daar de opdracht toe geeft, meldt het staatspersbureau KCNA. Volgens Ri en Yu groeit de haat tegen de Verenigde Staten en Zuid-Korea. Ook stellen ze dat de VS een nucleaire oorlog uitlokt.

De gesprekken tussen Noord-Korea en de VS over onder meer het verminderen van het aantal kernwapens in Noord-Korea liggen al sinds 2019 stil. Staatsmedia in het landen schrijven dat ze verwachten dat de relatie slecht blijft, ongeacht wie straks de nieuwe Amerikaanse president wordt.

Noord-Korea tekende op 27 juli 1953 een wapenstilstand met China en de Verenigde Staten, waarmee er een eind kwam aan een drie jaar durende oorlog. Noord-Korea noemt 27 juli sindsdien 'overwinningsdag'; in Zuid-Korea wordt de dag niet gevierd. Er is nooit een verdrag getekend tussen Noord en Zuid, waardoor de twee landen technisch gezien nog altijd in oorlog zijn.

Topoverleg VS met Japan en Zuid-Korea

De Amerikaanse minister van Defensie Austin is dit weekend in Tokio voor topoverleg met zijn collega's in Japan en Zuid-Korea. Austin sprak met ministers van Defensie Kihara (Japan) en Shin (Zuid-Korea). Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken schuift bij een aantal gesprekken aan, net als een groep topdiplomaten.

Volgens Amerikaanse media wil Austin de commandostructuur in Japan veranderen. Zo moet er een nieuw gezamenlijk hoofdkwartier komen, waardoor Tokio en Washington beter kunnen overleggen over de groeiende dreigingen, afkomstig van China en Noord-Korea.

Ook zal er gesproken worden over de productie van Amerikaanse raketten in Japan. In Japan zijn ongeveer 50.000 Amerikaanse troepen gelegerd.