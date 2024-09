ANP Ellian en Coenradie tijdens het debat

NOS Nieuws • vandaag, 00:20 Stekelig debat Kamer en Coenradie over situatie in Extra Beveiligde Inrichting

Staatssecretaris Coenradie (PVV) van Justitie is in haar eerste Kamerdebat hard in botsing gekomen met de Tweede Kamer. Kamerleden van de regeringspartijen VVD en BBB reageerden boos toen Coenradie nauwelijks wilde ingaan op de situatie in de zwaarbeveiligde Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

VVD'er Ellian, BBB-Kamerlid Helder en ook Eerdmans van JA21 wilden opheldering over het contact dat er is geweest tussen topcrimineel Ridouan Taghi en zijn handlanger Said R., die ook in de EBI zit. Ook Willem Holleeder was daarbij. Het is niet de bedoeling dat gedetineerden daar contact hebben met elkaar.

Coenradie erkende vorige week dat er twintig seconden contact geweest tussen de twee, door een "foutieve handeling". In het Kamerdebat zei ze dat er "geen aanwijzingen zijn dat er sprake is geweest van voortgezet crimineel handelen". Met andere woorden: ze hebben niets crimineels met elkaar kunnen bespreken.

Ze heeft opdracht gegeven tot een "grondige evaluatie" van het incident. Taghi zit inmiddels weer helemaal alleen op een afdeling. Eerder was hij overgeplaatst naar een afdeling waar ook andere gedetineerden zitten.

Ramvol

De Kamerleden hebben het vermoeden dat de fout kon gebeuren omdat er inmiddels te veel zware criminelen in de Extra Beveiligde Inrichting zitten. Daardoor wordt het moeilijk om ze in alle gevallen van elkaar te scheiden. De verbouwing die op dit moment plaatsvindt in Vught zou dat moeilijker maken.

"De EBI zit ramvol", betoogde Ellian, maar de staatssecretaris ontkende dat. Ook op zijn vraag of er in de EBI zonder problemen nog meer criminelen opgesloten kunnen worden, was haar antwoord ja. Maar op details weigerde ze in te gaan. "In verband met de veiligheid."

"Ik moet wel mijn werk kunnen doen", reageerde Ellian verbolgen. Hij heeft naar eigen zeggen informatie dat er inmiddels vijftien zware criminelen vastzitten in Vught, terwijl er plaats is voor maximaal 18. De VVD'er wordt zelf zwaar beveiligd omdat hij wordt bedreigd vanuit het criminele circuit.

Zoon uit Dubai

Ook Helder van coalitiegenoot BBB was ontevreden met de antwoorden van Coenradie. "Onacceptabel", vond ze. Ze wees erop dat Taghi onlangs moest worden overgeplaatst naar een andere afdeling binnen de EBI, vanwege de komst van zijn zoon Faissal, die is uitgeleverd door Dubai.

Maar Coenradie bleef erbij dat er voldoende ruimte is binnen de gevangenis. Als de verbouwing afgerond is, komt er nog meer ruimte en in 2030 moet een tweede EBI klaar zijn in Vlissingen.

Uiteindelijk was ze bereid te zeggen dat de huidige bezetting van de gevangenis 60 procent is. "Dat is wat ik erover wil zeggen. Maar ik maak me ernstig zorgen over de veiligheid als we straks lijstjes gaan maken van wie op welke afdeling zit en met wie."