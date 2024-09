ANP

NOS Voetbal • vandaag, 21:53 Ook Van Persie enthousiast over Brobbey: 'Spits hoeft niet te scoren om belangrijk te zijn'

Net als veel Nederlandse voetballiefhebbers heeft ook Robin van Persie afgelopen week gekeken naar hoe de spitspositie ingevuld werd bij Oranje. Bij afwezigheid van Memphis Depay maakte vooral Brian Brobbey veel indruk op de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal (50 goals).

"Ik vond Brobbey erg sterk spelen. Hij laat zien dat je als spits niet per se hoeft te scoren. Je kunt alsnog heel belangrijk zijn in het spel", zei Van Persie, de huidige trainer van sc Heerenveen, woensdag in Drachten, waar hij op een dag voor G-voetballers coach was.

Ajacied Brobbey leverde in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland (2-2) een belangrijke bijdrage aan het eerste doelpunt en hij gaf een assist bij het tweede doelpunt. Vooral door zijn balvastheid kon Oranje kansen creëren.

Hulk

Niet alleen Van Persie, ook Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart - twee andere voormalig Oranje-internationals - waren positief over Brobbey. Van Hooijdonk: "Hij is zo sterk, het is een Hulk. Hij is voor het elftal ontzettend belangrijk. Het is ontzettend moeilijk om een bal onder druk vast te houden. Hij deed dat fantastisch."

Van der Vaart: "Dit is de beste wedstrijd die ik van hem gezien heb, en dat zonder te scoren. Ik vind het wel lekker als een spits niet scoort, maar toch echt goed is."

Brobbey ging volgens Van Persie goed om met de druk. Omdat Joshua Zirkzee al indruk had gemaakt als spits tegen Bosnië en Herzegovina was de roep om hem ook tegen Duitsland te laten spelen - in plaats van Brobbey - groot. "Vooraf zeiden mensen dat het moeilijk zou worden, maar als je zo speelt is dat een mooi perspectief."

Van Hooijdonk vindt wel dat Brobbey op een bepaald onderdeel beter moet presteren. "Het is in de afwerking iets te wild. Hij moet leren om iets rustiger te worden."

Van Persie was tegen Duitsland niet alleen tevreden over Brobbey, maar over het hele Nederlands elftal. "Ik vond het een hartstikke leuke wedstrijd, leuk om naar te kijken, erg dynamisch."

