ANP Kantoor van ABN Amro in Amsterdam

NOS Nieuws • vandaag, 20:49 Verkoop staatsaandelen ABN Amro levert ruim 1,1 miljard op

De overheid heeft opnieuw een verkoopronde van staatsaandelen van ABN Amro afgesloten. De verkoop bracht 1,17 miljard euro op voor de staatskas, en het belang van de Staat is hiermee teruggebracht naar 40,5 procent. Dit maakte minister van Financiën Heinen vandaag bekend in een Kamerbrief.

Deze verkoopronde van de aandelen werd eind vorig jaar al aangekondigd. Het is niet voor het eerst dat dit gebeurt. Nadat de Staat ABN AMRO had overgenomen in 2008 om de bank uit financiële problemen te redden, werd in 2015 besloten om te beginnen met de afbouw van het staatsbelang in de bank. Andere verkooprondes volgden in 2017 en 2023.

Afgelopen maanden werd 9,5 procent van de staatsaandelen verkocht. Dit ging via een zogeheten dribble out-methode. Hierbij werden steeds kleine aantallen aandelen verkocht. NLFI, de instelling die voor de Staat de aandelen beheert van banken, verkocht zo'n 78 miljoen aandelen.

Staatsschuld

Minister Heinen schrijft dat met de verkoop een deel van de staatsschuld is afgelost. Dit heeft geen gevolgen voor het budget of saldo van het kabinet, aldus de minister.

Met de huidige koers verdient de Staat niet terug wat destijds voor de aandelen is betaald. Maar de minister denkt niet dat het realistisch is "dat een dergelijke koers op korte termijn bereikt zal worden". "De Staat is geen belegger en investeert dus niet risicovol als daar geen publiek belang mee is gediend. Ik acht het dan ook onwenselijk om te wachten op een hogere koers." Heinen benadrukt dat ABN Amro niet in staatshanden is om winst te maken.

In 2008 waren de aandelen twee keer zoveel waard als nu. Wel moest bij de verkoop rekening gehouden worden met een door het NLFI-bepaalde minimumprijs.

Belang verder afbouwen

In de toekomst moet het staatsbelang in ABN Amro nog verder worden afgebouwd, laat de minister weten. Ook NLFI geeft aan dat er nog meer verkooprondes zullen volgen. "Het eindigen van het handelsplan belet NLFI niet om in de toekomst een ander handelsplan op te zetten of naar eigen inzicht op andere wijze haar belang in ABN Amro af te bouwen."

Ook de Volksbank is in handen van de Staat. In juni adviseerde NLFI om ook van deze bank aandelen te gaan verkopen.