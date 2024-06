ANP

NOS Nieuws • vandaag, 14:18 Advies: Volksbank naar de beurs, naar een investeerder of opknippen Ruben Eg redacteur economie

De Volksbank moet worden verkocht en kan niet in staatshanden blijven. Dat adviseert NLFI, de instelling die voor de Staat de aandelen beheert van banken en verzekeraars die tijdens de kredietcrisis zijn genationaliseerd.

De voormalige bankdivisie van het in 2013 genationaliseerde SNS Reaal zou over een jaar of vijf naar de beurs gebracht kunnen worden, of op relatief korte termijn worden overgenomen door een investeerder. Desnoods kan het moederbedrijf van SNS, ASN, RegioBank en BLG Wonen in stukken worden geknipt, om in losse delen aan andere banken worden verkocht.

In een tweede analyse over hoe het verder moet met De Volksbank, concludeert NLFI dat het geen optie is de bank voorgoed in staatshanden te houden. Enkele partijen in de Tweede Kamer hebben daarvoor gepleit. Hoewel De Volksbank zich als maatschappelijke bank presenteert, onderscheiden de producten die de bank aanbiedt zich niet van andere banken, is de conclusie.

Ook een idee om van De Volksbank een coöperatie te maken, zoals Rabobank, is in de ogen van NLFI niet haalbaar. De klanten van De Volksbank zouden hier niet genoeg geld voor hebben. En zelfs als dit wel zo was, dan ziet NLFI dit als veel te risicovol. Datzelfde geldt voor een plan om De Volksbank onder te brengen bij een stichting, zoals bij Triodos Bank het geval is. Zo'n stap zou kunnen neigen naar verboden staatssteun.

Buitenlandse bank

Een onderhandse verkoop aan een investeerder of een overname door een andere bank is volgens NLFI wel een haalbare kaart, vooral aan een buitenlandse partij die de Nederlandse markt wil betreden. Dit zou zelfs als binnen één tot drie jaar geregeld kunnen zijn.

Een optie om de merken van De Volksbank los van elkaar te verkopen ziet NLFI ook als een goede mogelijkheid. "Dit kan bijdragen aan het beter in stand houden van de identiteit van specifieke onderdelen van de bank", zo staat in het rapport. Probleem is wel dat SNS, ASN, RegioBank en BLG Wonen op dezelfde computersystemen van De Volksbank draaien. Dat maakt het ontvlechten een stuk lastiger.

Een beursgang voor De Volksbank is ook mogelijk, al duurt dit volgens NLFI nog wel vijf tot zeven jaar. Dat komt doordat de bank met vooral betaal- en spaarrekeningen plus hypotheken vooralsnog te weinig verdient, vergeleken met andere banken. Daarbij moet De Volksbank nog veel investeren in betere computersystemen en witwascontroles.

Nieuw kabinet

In het rapport schrijft NLFI dat ook De Volksbank erkent dat een coöperatie en een stichting geen reële mogelijkheden zijn, net als het in handen blijven van de Staat. Een onderhandse verkoop aan een investeerder of een beursgang ziet de bank wel zitten. Dat geldt niet voor de optie om in delen verkocht te worden.

Het nieuwe kabinet van PVV, VVD, BBB en NSC moet uiteindelijk de knoop doorhakken over de toekomst van De Volksbank. Over de bank staat niets in het hoofdlijnenakkoord van de komende coalitie.