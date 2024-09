Openbaar vervoer weer op gang na landelijke staking

Het openbaar vervoer is weer op gang gekomen na de landelijke staking vanochtend van personeel van de NS en streekvervoerbedrijven. Zij legden tussen 04.00 uur en 08.00 uur het werk neer. Treinen reden er alleen tussen Amsterdam Centraal en Schiphol.

Het duurde even voordat alle treinen weer reden zoals gepland, meldt een woordvoerder van de NS. "Dat gebeurt in stapjes. Ons advies is om kort voor vertrek de reisplanner te bekijken", aldus de woordvoerder. Ook na 08.30 uur vielen nog meerdere treinen uit op onder meer Utrecht Centraal en Amsterdam.