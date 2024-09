Opnieuw actie politiebonden: geen agenten bij Ajax-FC Utrecht

De politiebonden staakten al meermaals rond eredivisiewedstrijden. Vorige maand was er geen politie aanwezig bij FC Twente-Sparta en NAC-Ajax. Die wedstrijden gingen overigens wel door. Vorige week werd besloten dat de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax (ook een risicowedstrijd) in Rotterdam niet door kon gaan vanwege de politieacties.

Onvrede over huidige regeling

Voetbalbond KNVB zei eerder flink te balen dat voetbal wordt betrokken bij de acties. Volgens Maarten Brink van Politie in Actie is die reactie niet gepast omdat wedstrijden juist door kunnen gaan vanwege de inzet van agenten.

"Het is wel degelijk een bewijs waarom wij die vroegpensioenregeling willen. Er is vaak veel geweld rond voetbalwedstijden, waar ook politiemensen bij gewond raken", zegt Brink. "Dat laat zien dat politiewerk zwaar werk is. Vandaar ook dat we ons mede richten op voetbalwedstrijden."