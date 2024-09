Ov-staking voorbij, dienstregeling Den Haag, Rotterdam en Amsterdam opgestart

'Schouders versleten'

Op dit moment is er een tijdelijke regeling, die mensen met een zwaar beroep onder voorwaarden in staat stelt drie jaar eerder met pensioen te gaan. Die regeling loopt eind volgend jaar af. "Ik ben 62 en zou ook best graag van zo'n regeling gebruik willen maken", zegt Groos. "Ik heb 35 jaar op de bus gezeten en ook in de tijd dat de stuurbekrachtiging niet zo sterk was. Dus mijn schouders hebben best geleden. Het is allemaal versleten."