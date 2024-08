Kabinet: vroegpensioen zware beroepen bespreekbaar, ook signaal naar stakende agenten

De Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) loopt tot en met 2025, voor daarna is er nog niets geregeld. Via de RVU kunnen mensen met een zwaar beroep maximaal drie jaar lang voor de pensioengerechtigde leeftijd een uitkering van zo'n 1500 euro krijgen. Wat een zwaar beroep is, bepalen werkgevers en werknemers onderling zelf per sector.