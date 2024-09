ANP De pier van Scheveningen gezien van het strand

In samenwerking met Omroep West NOS Nieuws • vandaag, 21:29 Hotel, wellness en congrescentrum moeten Scheveningse pier weer rendabel maken

De Scheveningse pier gaat mogelijk flink op de schop. Om de pier rendabel te maken, moeten er een hotel, een wellnesscentrum en een congrescentrum komen, staat in herontwikkelingsplannen die vanavond zijn gepresenteerd.

Het reuzenrad moet blijven en het gebouw moet in de toekomst energiezuinig zijn, staat in de plannen van projectontwikkelaar en mede-eigenaar Re:born. Omwonenden, ondernemers en bezoekers waren betrokken bij het maken van de plannen.

De Haagse gemeenteraad drong er bij de eigenaren van de pier op aan om plannen te maken voor het 300 meter lange bouwwerk, schrijft Omroep West. In 2022 bleek uit bouwkundig onderzoek dat de staat van de pier zo slecht was dat grote delen op korte termijn moeten worden vervangen of gerepareerd om de veiligheid van bezoekers te kunnen garanderen.

Nu de plannen er zijn, moet er snel worden gebouwd, zegt Saman Mohammadi van ontwikkelaar Re:born: "Hoe langer we wachten met de herontwikkeling, hoe hoger de kosten van het herstellen van de constructie. De eerste 70 meter van de pier is er slecht aan toe. Dat stuk is nu veilig, omdat we het gestut hebben. Maar we moeten wel snel beginnen."

Architectenbureau UNStudio Een impressie van de vernieuwde pier in Scheveningen

De gemeente Den Haag moet de plannen nog goedkeuren. Zo moet het bestemmingsplan aangepast worden zodat er een hotel kan worden gebouwd. De Haagse wethouder Robert van Asten (D66) is in ieder geval enthousiast. Volgens hem zijn er de afgelopen jaren meerdere partijen geweest die iets van de pier wilden maken, maar lukte dat steeds niet.

"Deze partij lijkt een concept te hebben waarmee er vier seizoenen per jaar iets te doen is op de pier met verschillende doelgroepen. Van zakelijke vergadertijgers tot opa's en oma's die met hun kleinkinderen een ijsje komen eten. In deze combinatie heb ik vertrouwen", aldus de wethouder.

Ook raadslid Richard de Mos (Hart voor Den Haag) ziet de herontwikkeling zitten. "We hebben de plannen bekeken en ze zien er fantastisch uit. De combinatie van meerdere bestemmingen op de pier leidt tot vreugde bij ons", aldus De Mos.

De kosten voor de herontwikkeling bedragen volgens de ontwikkelaar tientallen miljoenen euro's. Mohammadi hoopt in 2026 te kunnen beginnen met de verbouwing en verwacht de nieuwe pier twee jaar later te kunnen openen.

Lange geschiedenis

Al sinds 1901 kent Scheveningen een pier. De toenmalige houten constructie werd in 1943 door de Duitse bezetter gesloopt na een brand. De huidige pier werd in 1961 geopend door prins Bernhard.

Het gebouw werd in 2013 op last van de brandweer gesloten omdat het niet meer voldeed aan de veiligheidseisen. Pas na twee jaar ging de pier weer gedeeltelijk open.