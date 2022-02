Pier van Scheveningen is over paar jaar niet meer veilig

Grote delen van De Pier in Scheveningen moeten op korte termijn worden vervangen of gerepareerd. Gebeurt dit niet, dan is De Pier in 2025 niet meer veilig voor bezoekers. Dat meldt de gemeente Den Haag na een bouwkundig onderzoek.

Betonnen onderdelen van De Pier zijn in zeer slechte staat, meldt Omroep West. Dat geldt bijvoorbeeld voor de ingang en de eerste 72 meter. Ook de vloeren zijn flink aangetast.

Volgens de gemeente blijkt uit een reeks onderzoeken dat er ongeveer 40 miljoen euro nodig is "om De Pier in huidige vorm weer vijftig jaar mee te laten gaan".

Drie mogelijkheden

De driehonderd meter lange Pier is eigendom van ontwikkelaar Kondor Wessels Vastgoed (KWV). Die ziet drie mogelijkheden: compleet slopen, nieuwbouw of een beperkte renovatie. De voorkeur gaat uit naar een volledig nieuwe en grotere Pier met meer attracties.

Renovatie ziet KWV niet zitten, want dan lijdt de ontwikkelaar verlies. Volgens de gemeente wil het bedrijf daarom ook op korte termijn "zo min mogelijk" investeringen doen in de Pier.

Icoon voor Den Haag

De gemeente Den Haag vindt het bouwwerk voor de stad van groot belang. "De Pier heeft een centrale positie aan de Scheveningse kust en boulevard en is cruciaal voor de uitstraling van Scheveningen en een belangrijk icoon voor Den Haag", schrijft wethouder voor stadsontwikkeling Anne Mulder (VVD) aan de gemeenteraad.

De gemeente gaat nu in gesprek met KWV om te voorkomen dat de Pier binnenkort sluit. Verder moet volgens Mulder worden bekeken wat op langere termijn mogelijk is.

Symbolisch bedrag

Het bouwwerk kwam in 1991 voor het symbolische bedrag van 1 gulden in handen van het Van der Valk-concern. In 2011 brak er brand uit en een jaar later liet Van der Valk De Pier failliet verklaren. Door achterstallig onderhoud was de constructie toen al een in slechte staat.

Kondor Wessels kocht De Pier in 2014 en knapte die op. Er kwamen onder meer een hotel en een reuzenrad. Sinds 2015 is de wandelpier weer in gebruik.