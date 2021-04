Schipper ziet pier Scheveningen aan voor haven en botst ertegenop

In Scheveningen is een zeiljacht vastgelopen tussen de palen van de pier. De schipper zag de verlichte pier vannacht aan voor de haven en botste er tegenaan.

De Koninklijke Reddingsmaatschappij Scheveningen heeft de schipper van boord gehaald. Hij liep geen verwondingen op.

"De politie trof het jacht aan en het heeft ons toen gewaarschuwd", zegt een vrijwilliger van de KNRM tegen Omroep West. "We zijn er met twee boten heengegaan. Op het jacht zat een Duitse man die ons vertelde dat hij alleen was. Hij was gelukkig niet in het water terechtgekomen."

Voor de zekerheid is een ambulance opgeroepen om de eigenaar van het jacht na te kijken.