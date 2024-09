NOAA/GOES/AFP Een foto van orkaan Ernesto, die vorige maand woedde

Veel minder orkanen dan verwacht, maar Louisiana maakt zich op voor nieuwe

Weerexperts hadden voor de afgelopen weken de meeste orkanen ooit verwacht boven de Atlantische Oceaan, maar sinds halverwege augustus bleef het ongewoon stil.

Na orkaan Ernesto heeft zich wekenlang geen orkaan meer gevormd boven de Atlantische Oceaan. Dat is de langste periode zonder orkaan in een orkaanseizoen in 56 jaar, meldde onder meer CNN. Het seizoen loopt van 1 juni tot en met 30 november.

De Colorado State University hield rekening met elf orkanen, waarvan vijf van de hoogste categorie. De Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration verwachtte acht tot dertig orkanen. De helft daarvan zou tot een zware orkaan kunnen uitgroeien. Die bereiken windsnelheden van 179 kilometer per uur en hoger.

Maar met nog minder dan drie maanden te gaan is de tussenstand: drie orkanen, waarvan één zware.

Onweersbuien trekken richting Marokko

Een verklaring voor het uitblijven van orkanen is dat clusters onweersbuien boven het Afrikaanse vasteland naar het noorden, de Sahara, trokken in plaats van naar de Atlantische Oceaan, legt het KNMI uit. En vanuit die clusters op zee ontstaan orkanen. Maar nu trokken de onweersbuien richting onder meer naar Marokko, waar ze tot overstromingen leidden in het zuiden van Marokko. Het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt van een "uitzonderlijk" weerfenomeen in het gebied.

Weerman Peter Kuipers Munneke vertelde in het NOS Journaal over de uitzonderlijke regenval in het noorden van Afrika:

0:59 Weerman Peter Kuipers Munneke over uitzonderlijke regenval in Marokko

Dat de clusters zich niet naar de Atlantische Oceaan verplaatsen, is verrassend, zegt Phil Klotzbach, orkaanexpert en onderzoeker aan de Colorado State University tegen CNN. Hij vermoedt dat de verplaatsing naar het noorden te maken kan hebben met extreem warm water in de Atlantische Oceaan dat reageert op een stukje abnormaal koud water bij de evenaar.

Omdat het seizoen nog lang duurt, is het lastig te zeggen of ook de komende tijd weinig orkanen zullen ontstaan. In de buurt van de kust van Texas heeft zich inmiddels storm Francine gevormd. Die zwelt naar verwachting aan tot een orkaan terwijl hij richting Louisiana raast. De orkaan komt daar naar verwachting morgen aan land.

In Louisiana zijn evacuatiebevelen uitgevaardigd. Ook blijven morgen en overmorgen meerdere scholen gesloten.