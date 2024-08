Japan zet zich schrap voor zeldzaam zware orkaan Shanshan

Correspondent Japan Anoma van der Veere:

"Het is orkaanseizoen in Japan, maar het land heeft dit keer opvallend veel pech als het gaat om de koers die orkaan Shanshan neemt. Twee weken geleden scheerde orkaan Ampil nog langs Tokio en nabijgelegen gebieden. Deze keer wordt bijna heel Japan getroffen. Daarbovenop doet Shanshan er langer over om over Japan te trekken dan eerder voorspeld en daarmee loopt de verwachte schade ook flink op.

Tientallen gemeentes hebben een evacuatiebevel afgegeven, maar het blijft de vraag hoeveel mensen hiernaar luisteren. In het verleden is gebleken dat veel Japanners liever thuis de storm uitzitten dan in evacuatiecentra.

Vooral in afgelegen gebieden, waar veel ouderen wonen en die moeilijk bereikbaar zijn, is het risico op slachtoffers hierdoor hoger. Het Japans Meteorologisch Agentschap roept daarom in aparte persconferenties de bevolking nogmaals op om gehoor te geven aan de waarschuwingen."