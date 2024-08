Waarschuwing 'mega-aardbeving' ingetrokken, maar nu nadert orkaan Japan

In Japan is de waarschuwing voor een 'mega-aardbeving' niet meer van kracht. Die waarschuwing werd vorige week afgegeven na een aardbeving met een kracht van 7,1. De Japanse weerdienst vreest niet meer dat de beving op korte termijn leidt tot heftiger aardschokken, al kan dat later nog wel gebeuren. Ondertussen komt een andere dreiging op het land af: een orkaan nadert Oost- en Noordoost-Japan.