AFP Een luchtfoto van de stad Yen Bai in het noorden van Vietnam die deels onder water staat

NOS Nieuws • vandaag, 12:43 Regen blijft Noord-Vietnam teisteren na orkaan Yagi

In Noord-Vietnam blijft het aantal doden als gevolg van de orkaan Yagi oplopen. Die kwam zaterdag aan land en is inmiddels afgezwakt tot tropische depressie. Het dodental staat volgens diverse bronnen rond de 60 en meer dan 300 mensen raakten gewond door het hoge water en aardverschuivingen.

Nog altijd gebeuren er ongelukken als gevolg van de afgezwakte orkaan. Zo werd vandaag een bus met twintig passagiers meegesleurd bij een aardverschuiving in de bergachtige provincie Cao Bang. Reddingswerkers kunnen de rampplek niet bereiken doordat de weg wordt geblokkeerd door brokstukken. Over het lot van de inzittenden is niets bekend.

In de provincie Phu Tho stortte een brug vanochtend in. Volgens lokale berichten vielen tien auto's en vrachtwagens, net als twee motorfietsen, in de rivier eronder. Drie mensen werden uit de rivier gehaald en naar het ziekenhuis gebracht, maar dertien anderen zijn vermist.

Overlevende

Een van de overlevenden vertelt tegen de lokale krant VNExpress dat hij op zijn motor over de brug reed toen hij een hard geluid hoorde. Voordat hij wist wat er gebeurde, viel hij in de rivier. "Ik had het gevoel dat ik naar de bodem van de rivier was gezonken." Uiteindelijk slaagde hij erin om te naar boven te zwemmen en zich vast te houden aan een drijvende bananenboom. Hij kon uiteindelijk worden gered.

Vanwege de schade door overstromingen bleven fabrieken in de provincie Haiphong ook vandaag dicht. Apparatuur en machines zijn door al het water zwaar beschadigd. Ook is er in de wijde omgeving geen elektriciteit. In de fabrieken worden onder meer Apple-producten gemaakt, meldt persbureau Reuters. De schade loopt in de miljoenen.

Yagi, de krachtigste orkaan in de regio in dertig jaar, kwam aan land in het noorden van Vietnam met windsnelheden van zo'n 150 kilometer per uur. Het dodental stond gisterochtend nog op 4, waarna het snel opliep. Duizenden huizen raakten beschadigd. In de hoofdstad Hanoi vielen bomen en elektriciteitspalen om en waaiden daken van gebouwen.

Later op de dag zwakte Yagi af, maar de Vietnamese weerdienst waarschuwde dat aanhoudende stortbuien overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Op sommige plekken is er 40 centimeter regen gevallen.

Ook de bij toeristen populaire Ha Longbaai is getroffen. In de buurt van het Unesco-werelderfgoed raakten tientallen boten verwoest of zwaar beschadigd door de harde wind en hoge golven.