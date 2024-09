AFP Op sommige momenten bereikte de storm windsnelheden tot meer dan 230 kilometer per uur

vandaag, 16:53 Orkaan Yagi aan land in Vietnam, zeker vier doden

Yagi, de krachtigste orkaan in Azië van dit jaar tot nu toe, is aan land gekomen in het noorden van Vietnam. Minstens vier mensen zijn om het leven gekomen, melden Vietnamese staatsmedia. Zeker tien anderen worden nog vermist en tientallen mensen raakten gewond.

Yagi veroorzaakte golven tot drie meter hoog aan de kust en in meerdere steden viel de stroom uit. Toen de orkaan aan land kwam, was er sprake van windsnelheden tot zo'n 160 kilometer per uur. Meer dan 50.000 mensen zijn uit kuststeden geëvacueerd, ook worden er bijna een half miljoen militairen ingezet door de overheid om noodhulp te bieden.

Op straat hadden mensen moeite om niet omver geblazen te worden:

Filipijnen en China

De orkaan heeft deze week in andere landen ook een grote ravage aangericht. In de Filipijnen was het nog een tropische storm, maar daar kwamen zeker zestien mensen om het leven. Duizenden moesten gedwongen hun huis verlaten. Toen hij eenmaal over land was getrokken, groeide de storm uit tot een orkaan.

Gisteren raasde Yagi over het Chinese eiland Hainan met windsnelheden van zo'n 230 kilometer per uur. Chinese autoriteiten hadden in afwachting van de orkaan bijna een half miljoen mensen geëvacueerd. Chinese staatsmedia melden dat er zeker twee doden zijn gevallen. Honderd mensen raakten gewond. Meer dan 800.000 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten.

Naar verwachting trekt Yagi dit weekend verder Vietnam in en zal daar steeds verder afzwakken. Orkanen ontlenen hun kracht namelijk aan de warmte van het oceaanwater.