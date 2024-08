Vier doden in VS door tropische storm Debby, trekt langs zuidoostkust

In de Verenigde Staten zijn minstens vier mensen om het leven gekomen door de tropische storm Debby. De storm gaat in de staat Florida gepaard met zware regenval en harde windstoten.

Debby kwam gisteren als een orkaan aan land in Florida met windsnelheden van zo'n 130 kilometer per uur, meldde het National Hurricane Center (NHC) van de Verenigde Staten. Boven land zwakte de orkaan af tot een tropische storm.

Een vrachtwagenchauffeur kwam om het leven nadat hij in de regen de controle over het stuur was verloren, in de buurt van bij de stad Tampa. Een 13-jarige jongen overleed toen een boom op zijn huis viel. Een 38-jarige vrouw en 12-jarige jongen werden gedood bij een auto-ongeluk veroorzaakt door de storm.