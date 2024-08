AP Orkaan Debby brengt zware neerslag mee

NOS Nieuws • vandaag, 17:43 Orkaan Debby aan land in Florida, windsnelheden van 130 kilometer per uur

Orkaan Debby is aan land gekomen in de Amerikaanse staat Florida met windsnelheden van zo'n 130 kilometer per uur. Dat meldt het National Hurricane Center (NHC) van de Verenigde Staten.

Een vrachtwagenchauffeur kwam om het leven nadat hij in de regen de controle over het stuur was verloren, op een natte weg dicht bij de stad Tampa. Sommige wegen staan onder water en veel bomen en hoogspanningskabels zijn omgevallen. Bijna 250.000 huishoudens zitten zonder elektriciteit.

Debby kwam zo'n 115 kilometer ten zuidoosten van Tallahassee aan land. Inmiddels zwakt de orkaan af tot een tropische storm, met windsnelheden van 110 kilometer per uur. Vanaf 117 kilometer per uur wordt een storm een orkaan genoemd.

De komende week brengt Debby waarschijnlijk zware regenval naar het zuidoosten van de VS en is er kans op overstromingen.

Dagenlange storm

Debby trekt sinds de middag - Nederlandse tijd - over Florida en zal later richting de staten Georgia en South Carolina bewegen. De hevige storm verplaatst zich langzaam, waardoor meerdere staten er dagenlang last van kunnen hebben.

Debby kan mogelijk voor historisch zware regenval gaan zorgen. Eerder zei de directeur van het NHC dat er verbazingwekkende hoeveelheden neerslag worden verwacht. "En verbazingwekkend bedoel ik dan op een negatieve manier."

De gouverneurs van Florida, Georgia en South Carolina hebben in hun staten de noodtoestand uitgeroepen.