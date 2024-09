Verdere aanscherping Duitse asielregels op tafel, gaat CDU niet ver genoeg

Chiem Balduk, correspondent Duitsland en Midden-Europa:

"De Duitse regering benadrukt dat zij met dit plan het maximale doet dat wettelijk mogelijk is. Bovendien zijn deze voorstellen, waaronder het breder toepassen van het vastzetten van asielzoekers, al behoorlijk strenger dan we gewend zijn van met name de SPD en de Groenen. Zij willen laten zien ver te willen gaan om de 'ongecontroleerde migratie' aan te pakken.

Het plan van de CDU/CSU om asielzoekers aan de grens te weigeren druist volgens deskundigen in tegen de Europese regels. Daarom zeggen de ministers tegen de oppositiepartij: jullie plannen zijn simpelweg niet mogelijk. Bovendien hebben Polen, Tsjechië en Oostenrijk al laten weten zo'n plan niet te accepteren. De hoop was een breed gedragen plan te presenteren, dat op steun van zowel de deelstaten als de oppositie kon rekenen. Voor de regering is het daarom jammer dat de CDU/CSU het overleg heeft afgebroken, maar de oppositiepartij is niet nodig voor een meerderheid in de Bondsdag.

Het is nu afwachten of dit plan zoden aan de dijk zal zetten. Het doel is dat een binnengekomen asielzoeker, die in een ander land de EU is binnengekomen, binnen twee en maximaal vijf weken is teruggestuurd. Dat is afhankelijk van de medewerking van de andere EU-lidstaten, waarbij Griekenland en Italië expliciet door Faeser werden genoemd als notoire dwarsliggers."