Griekspoor verliest in Davis Cup; Nederland en België op gelijke hoogte

Tallon Griekspoor is er niet in geslaagd om Nederland op een beslissende 2-0 voorsprong te zetten in de Davis Cup-ontmoeting met België.

Griekspoor (ATP-39) verloor in drie sets van Zizou Bergs (ATP-72): 6-2, 6-7 (6), 6-3. Eerder op de dag bracht Botic van de Zandschulp Nederland nog op voorsprong. Hij won van Raphael Collignon met 7-5, 7-6 (6).

Later vanavond valt de beslissing in de dubbelpartij. Wesley Koolhof en Van de Zandschulp spelen tegen Joran Vliegen en Sander Gille. Eigenlijk zou 37-jarige Robin Haase spelen, maar hij werd op het laatste moment vervangen door Van de Zandschulp.

Het is voor het eerst sinds 1998 dat beide landen elkaar treffen in de Davis Cup. De Nederlandse tennissers spelen in de groepsfase van de Davis Cup in Bologna ook nog tegen Brazilië (donderdag) en gastland Italië (zondag). De twee beste teams van de groep plaatsen zich voor de Davis Cup Finals van 19 tot en met 24 november in Málaga.

Weinig kansen voor Griekspoor

Griekspoor begon zwak aan de wedstrijd. In de eerste twee games maakte hij geen enkel punt. De 28-jarige Nederlander liet te veel fouten zien, vooral met zijn backhand, terwijl Bergs slechts twee onnodige fouten liet noteren in de eerste set.

Ook in de tweede set gaf de 25-jarige Belg zijn tegenstander weinig kansen. Bergs serveerde sterk, trok de helft van zijn servicebeurten op love naar zicht toe, maar kon zijn overwicht niet omzetten in breaks.

In de tiebreak was Bergs het echter helemaal kwijt. Griekspoor won met 7-2 en had weer hoop.

De Nederlander kreeg in de derde set zijn eerste breekkans van de wedstrijd, benutte die niet en kreeg daarna zelf een break om zijn oren. Vervolgens stoomde de Belg door naar de winst.

Winst Van de Zandschulp

Botic van de Zandschulp won wel. Hij verloor begin augustus nog van Collignon en ook in deze partij kwam de Belg, de nummer 194 van de wereldranglijst, goed voor de dag. In de eerste set leverde Van de Zandschulp op 4-4 een slechte servicegame af en Collignon kwam een break voor.

Van de Zandschulp was in het vervolg beter bij de les en brak direct terug. Op 6-5 dwong de Nederlander opnieuw een break af en trok de set naar zich toe.

Ook in de tweede set ontliepen Collignon en Van de Zandschulp elkaar niet veel en breaks bleven uit. In de tiebreak kreeg de Belg, die vooral challenger-toernooien speelt, het eerste setpunt. Van de Zandschulp pareerde, kwam na een fraaie rally op matchpoint en maakte het vervolgens af.

De 28-jarige Van de Zandschulp, de nummer 68 op de wereldranglijst, kende een moeilijke periode in zijn loopbaan. Hij dacht eind mei op Roland Garros zelfs aan stoppen. Hij lijkt echter de weg omhoog gevonden te hebben, getuige zijn verrassende winstpartij op Carlos Alcaraz op de US Open.

