Herlings lijkt af te haken in titelstrijd MXGP, Prado en Gajser ruimer op voorsprong

Jeffrey Herlings is in de slotfase van het MXGP-seizoen verder achterop geraakt in de strijd om de wereldtitel. De kampioen van 2018 en 2021 eindigde in de GP van Turkije slechts als zesde.

Jorge Prado, de nummer twee in de WK-stand, won de Grand Prix van Turkije. Daarmee verkleint de regerend kampioen zijn achterstand in de WK-stand op Tim Gajser, die vandaag na twee manches tweede werd.

De eerste manche werd verrassend gewonnen door de Zwitser Jeremy Seewer, die geen kanshebber is in het wereldkampioenschap.

Dit betekent dat het kampioenschap nog allerminst beslist is. Op 16 september vindt in China de negentiende en voorlaatste Grand Prix van het seizoen plaats, de ontknoping van het wereldkampioenschap is op 29 september in Castilië-La Mancha in Spanje.