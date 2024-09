NOS

NOS Sport • vandaag, 09:53 Motocrosser Van Drunen (17) jongste wereldkampioen ooit: 'Kan het niet geloven'

Lotte van Drunen is in het Turkse Afyonkarahisar wereldkampioen WMX geworden. De Nederlandse had zondagochtend genoeg aan een vijfde plaats in de Grand Prix van Turkije om het wereldkampioenschap motocross voor vrouwen te beslissen.

Van Drunen is met haar 17 jaar en 31 dagen nu de jongste wereldkampioen ooit. Ze neemt het record over van de Australische Katherine Prumm op, die in 2006 een jaartje ouder was toen ze de wereldtitel vierde.

Ook bij de mannen was er niet eerder een wereldkampioen zo jong als Van Drunen. De Duitser Ken Roczen was tot vandaag de jongste met zijn wereldtitel in 2011 (17 jaar, 4 maanden en 6 dagen). De Nederlander Jeffrey Herlings staat ook in de top 5, met 17 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

Emotionele Van Drunen

"Ik kan het niet geloven, ik ben nog zo jong en we hebben hier zó hard voor gewerkt", zei een geëmotioneerde Van Drunen na de zevende en laatste grand prix van het seizoen.

Van Drunen, die op een Yamaha van het De Baets-team rijdt, is de tweede Nederlandse wereldkampioen in WMX na Nancy van de Ven in 2022.

Van Drunen was dit seizoen een toonbeeld van regelmaat. Ze won vijf van de dertien manches, eindigde nog vijf keer op het podium en haar minste resultaat was een zesde plaats.

De Nederlandse was in drie van de zeven weekenden de beste: ze won op Sardinië, in Maggiora en in Arnhem. Vorig jaar liet het in Sliedrecht geboren talent al zien zich te kunnen meten met de wereldtop. Toen bleven alleen viervoudig wereldkampioen Courtney Duncan en Daniela Guillen haar voor in de strijd om de wereldtitel.

De Spaanse Guillen, dit weekend winnares van de Grand Prix van Turkije, eindigt dit seizoen op de tweede plaats, vier punten achter Van Drunen. Lynn Valk besluit het seizoen op de vierde plaats in de WK stand, Danee Gelissen werd achtste.

NOS De WK-stand na de slotrace in Turkije

