ANP

NOS Sport • vandaag, 15:47 Van Drunen vierde in eerste manche Turkije, kan morgen wereldkampioen WMX worden

Lotte van Drunen is in de eerste manche van de Grand Prix van Turkije vierde geworden, achter haar concurrenten Courtney Duncan, Daniela Guillen en Kiara Fontanesi. Ze heeft morgen in de tweede manche nog twaalf punten nodig om wereldkampioen te worden.

De pas 17-jarige Van Drunen heeft, met nog maar één manche voor de boeg dit seizoen, een voorsprong van dertien punten op Guillen in het klassement.

De Spaanse kan morgen om 8.45 uur met een zege in de tweede manche 25 punten pakken. Als Van Drunen dan negende wordt en daarmee twaalf punten bijschrijft, eindigen de twee gelijk op de eerste plaats. De titel gaat in dat geval naar Van Drunen, omdat zij dit seizoen meer manches won dan Guillen.

Tweede manche Turkije live bij NOS We streamen zondag de beslissende manche in Afyonkarahisar in de NOS-app en op de site. De race begint om 8.45 uur. Het commentaar wordt verzorgd door Sebastiaan Timmerman.

Van Drunen, die op een Yamaha van het De Baets-team rijdt, kan de tweede Nederlandse wereldkampioen in het motocrossen bij de vrouwen worden. Nancy van de Ven was in 2022 de eerste.

Dit seizoen was Van Drunen in drie van de zes weekenden de beste: ze won op het Italiaanse Sardinië en in Maggiora en in Arnhem. Met Danee Gelissen en Lynn Valk doen er nog twee Nederlanders mee in de WMX.