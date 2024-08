ANP Lotte van Drunen

NOS Sport • vandaag, 12:40 Van Drunen (17) neemt met zege in Arnhem voorschot op wereldtitel WMXGP

Motocrosser Lotte van Drunen heeft in Arnhem goede zaken gedaan in de strijd om de wereldtitel in de WMXGP. Nadat ze gisteren al de eerste manche had gewonnen, was ze vandaag ook de snelste in de tweede manche.

Van Drunen, vorige week 17 jaar geworden, heeft haar voorsprong in het WK-klassement daarmee uitgebreid tot 17 punten. Haar enige overgebleven concurrente, Daniela Guillen, kwam in Arnhem niet verder dan een vierde plaats in de tweede manche. Gisteren werd de Spaanse slechts vijfde.

Over drie weken wordt het kampioenschap beslist tijdens de zevende en laatste wedstrijd in Turkije. Vorig jaar eindigde Van Drunen in haar debuutseizoen als derde in de WK-stand. Een jaar eerder werd ze Europees kampioen.

Sla de carrousel over NOS De uitslag van de WMXGP in Nederland

NOS De WK-stand in de WMXGP