NOS Sport • vandaag, 11:22 Motocrosser Coldenhoff merkt dat leeftijd begint te tellen, maar is nog ambitieus in Arnhem

Motocrosser Glenn Coldenhoff is 33 jaar, maar nog altijd enorm ambitieus. Hij kijkt met veel plezier uit naar de Grand Prix van Nederland in Arnhem in de MXGP van komend weekend, waar hij wil laten zien dat hij nog niet afgeschreven hoeft te worden.

"In de cross is 33 misschien een beetje oud, maar in mijn hoofd ben ik nog heel jong en mijn ambitie en motivatie zijn nog zeer groot."

De Brabander is behoorlijk kritisch op zichzelf. "De afgelopen jaren wist ik vijf of zes keer het podium te halen. Dit jaar nog niet één keer." Tijdens de Grand Prix in Zweden vorige week eindigde de Nederlander als negende en als zesde. "Dat zijn niet de plekken waar ik hoor te rijden, vind ik zelf", zegt de viervoudig GP-winnaar bij het NPO Radio 1-programma Langs de Lijn En Omstreken.

Zijn laatste zege in de MXGP dateert van 2022, toen hij de Grand Prix van Finland won, destijds nog rijdend op Yamaha. Dit jaar heeft Coldenhoff het Japanse merk verruild voor de Italiaanse nieuwkomer Fantic. "Ik rijd dit jaar op een nieuwe motor, ben nog een beetje zoekende naar de juiste afstelling."

Coldenhoff, in 2010 begonnen met professioneel motocrossen, kreeg de sport met de paplepel ingegoten. Doordat zijn broer, oom en ook de buren crosten, rolde hij er zelf ook in. "Sinds 2013 ben ik een beetje doorgebroken. Ik wist mijn eerste podiums te halen en zelfs mijn eerste GP-overwinning te pakken. Vanuit daar is het alleen maar doorgegroeid."

'Herstellen duurt langer dan vijf jaar geleden'

Maar meestrijden om de wereldtitel zit er nu, op zijn 33ste, niet in. De jaren beginnen wel een beetje te tellen, realiseert hij zich. "Ik loop tegen het einde van mijn carrière aan."

Tijdens de race is dat nog niet zo'n probleem, vertelt Coldenhoff. Maar daarna wel. "Ik denk dat motocross toch wel een van de zwaarste fysieke sporten is. Het is namelijk elke ronde anders en je werkt heel veel met je benen en je core. Het cognitieve speelt ook een grote rol. Je doet veel dingen tegelijk op de motor."

"Om te herstellen van een grand prix heb ik nu wel meer tijd nodig dan vijf jaar geleden. Maar goed, ik kan die rust ook pakken, want er is doordeweeks geen wedstrijd. Je hebt dus een volledige week om weer goed te zijn voor de volgende grand prix."

Coldenhoff denkt niet dat hij ongemerkt voorzichtiger is geworden. "Ik rijd op zwaarste motor die er is, 450cc. Die geeft je nog weleens waarschuwingen, maar je wilt daarna toch doorgaan op de snelheid waarmee je rijdt. De kans bestaat dat je er uiteindelijk af wordt geslingerd."

Ook dat hij vorig jaar vader is geworden, speelt volgens Coldenhoff geen rol. "Dat is een beetje het gekke. Ik zit totaal niet anders op de motor. Als die helm opgaat is het gewoon: alles uitschakelen en dan moet het zo hard en snel mogelijk. Voorheen kon ik heel gefocust zijn, misschien wel iets te. Nu ben ik iets relaxter, wat losser. Ik denk dat het wel goede combi voor mij is."

Dat het winnen niet meer zo makkelijk gaat tegenwoordig, komt vooral door de concurrentie, denkt de crosser uit Heesch. "Het deelnemersveld is gigantisch sterk. Er zijn heel veel goede rijders. Drie strijden er nu om de titel, onder wie Jeffrey Herlings. Maar ik weet dat mijn snelheid nog wel goed is, dus ik kijk positief uit naar de wedstrijd in Arnhem."

Herlings, zijn naam is gevallen. Wat vindt Coldenhoff ervan dat de meeste aandacht altijd uitgaat naar de vijfvoudig wereldkampioen en recordhouder met 106 GP-zeges? "Ik vind dat niet zo erg. Ik heb eigenlijk altijd een beetje in schaduw gestaan van Jeffrey. Mede dankzij hem is de sport zo gegroeid, zeker in Nederland."

'Naar het podium'

Op het Motorsportpark Gelderland wil Coldenhoff dit weekeinde laten zien dat hij nog altijd mee kan met de besten. "Ik heb het doel om daar toch op het podium te komen." En dat is niet voor niets, want de GP in Arnhem, waar hij vorig jaar vierde werd, staat bij hem hoog in aanzien.

"Dit is voor mij een heel grote wedstrijd. Er is namelijk maar één grand prix in Nederland. Het is een typische Nederlandse zandbaan, waarmee alle Nederlanders zijn opgegroeid. Dus goed voor ons. Het is een heel mooi terrein, de toeschouwers kunnen veel zien en er zit een goede organisatie achter. Ik heb er heel veel zin in."