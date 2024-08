Pro Shots Jeffrey Herlings

NOS Sport • vandaag, 18:34 Herlings klasse apart bij GP van Nederland: twee zeges in Arnhem

Motocrosser Jeffrey Herlings heeft op indrukwekkende wijze de Grote Prijs van Nederland in de MXGP op zijn naam geschreven. De tweevoudig wereldkampioen in deze categorie was in beide manches op het zandcircuit in Arnhem na een matige start een klasse apart.

Herlings, die met rugklachten aan de start van de wedstrijd in eigen land was verschenen, bracht door de dagzege zijn aantal Grand Prix-overwinningen op 107, waarvan hij er 46 boekte in de MXGP. En minstens zo belangrijk, de nummer drie in de WK-stand kwam iets dichter bij klassementsleider Tim Gajser en Jorge Prado.

Imposante inhaalrace

In de eerste manche was Herlings beroerd weg. Terwijl landgenoot Glenn Coldenhoff direct de leiding nam, moest hij genoegen nemen met de tiende positie. Die werd al vlot ingeruild voor de zevende plaats, waarna halverwege de wedstrijd een imposante inhaalrace volgde.

Vooraan had Coldenhoff plaats moeten maken voor Jorge Prado, maar ook de Spaanse wereldkampioen, die eerder in de manche een voorsprong van achttien seconden op Herlings koesterde, moest er in de slotfase aan geloven.

In de tweede manche kwam Herlings iets beter weg op zijn KTM, maar moest hij de opnieuw sterk vertrokken Coldenhoff en Gajser voor zich dulden. Even later werd de 29-jarige Brabander ook door Prado gepasseerd.

Maar Herlings liet het er andermaal niet bij zitten. Hij hengelde zijn concurrenten een voor een binnen en won met een voorsprong van maar liefst negen seconden op Prado ook de tweede manche. In de slotfase viel Gasjer van zijn Honda, maar de Sloveen bleef Coldenhoff nog net voor.

Sla de carrousel over NOS Uitslag GP van Nederland MXGP

NOS WK-stand MXGP

"Ik ben supertrots op deze thuiszege, want ik moest er erg hard voor werken", zei Herlings in het flashinterview na de gewonnen tweede manche. "Ik maakte bijna nog een foutje, maar toen ik eenmaal een gaatje van vier, vijf seconden had, voelde ik me comfortabel en in controle."

In de WK-stand is Gajser na zestien van de twintig GP's nog altijd de leider met 801 punten. Prado volgt met negen punten minder. Herlings moet nog 35 punten goedmaken op de Sloveen.

De Wolf tweede in MX2

In de MX2 eindigde Kay de Wolf als tweede achter de Belg Lucas Coenen. Het Nederlandse talent won de eerste heat, maar eindigde als vierde in de tweede. Hij behield wel de leiding in het WK.