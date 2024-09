Havenmedewerkers Rotterdam leggen werk neer voor beter pensioen

Het is de aftrap van een reeks aangekondigde stakingen van de vakbonden FNV en CNV en de Vakcentrale voor Professionals (VCP). Komende week zijn op meer dan twintig plekken in het land acties en stakingen.

Komende woensdag leggen NS-medewerkers tussen 04.00 uur en 08.00 uur het werk stil, hoewel er mogelijk nog wel treinen van Amsterdam CS naar Schiphol moeten rijden als de luchthaven gelijk krijgt in een kort geding dat daarover nog dient.

Regeling loopt af

Het kabinet schoof deze week aan voor een gesprek met de bonden, maar daar kwam niets uit. Daarom worden de acties nu hervat. "Het is voldoende bekend waar onze pijnpunten liggen, het is aan partijen om daaraan tegemoet te komen", zei de voorzitter van de VCP daar eerder over.