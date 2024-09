Wekdienst 7/9: Oranje in actie voor Nations League • Demonstraties in Frankrijk

Goedemorgen! Oranje speelt vanavond tegen Bosnië en Herzegovina in de Nations League en er zijn demonstraties door linkse kiezers in Frankrijk, die ontevreden zijn met het beleid van president Macron.

Eerst het weer: op veel plaatsen is het vanochtend bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon door. Vanmiddag wordt het 24 tot 28 graden.

Wat kan je vandaag verwachten?

Wat heb je gemist?

Het ruimteschip Starliner van Boeing is zonder bemanning teruggekeerd op de aarde. Kort na 06.00 uur Nederlandse tijd landde het volgens planning aan parachutes in New Mexico.