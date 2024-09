Oud-vicepresident Cheney stemt niet op partijgenoot Trump: 'Grote bedreiging'

De Amerikaanse oud-vicepresident Dick Cheney is van plan om in november op de Democratische kandidaat Harris te stemmen. Zijn partijgenoot Trump noemt hij een gevaarlijke man die "nooit meer met de macht vertrouwd mag worden".

.@Liz_Cheney: "Dick Cheney will be voting for Kamala Harris." #TribFest24 https://t.co/YtI5BaV3Pz

Cheney legde later uit waarom hij voor het eerst op een Democratische presidentskandidaat gaat stemmen. "In de 248 jaar van ons land is er nooit een individu geweest die een grotere bedreiging is voor onze republiek dan Donald Trump. Hij probeerde de vorige verkiezingen te stelen met leugens en geweld om zichzelf aan de macht te houden nadat de kiezers hem hadden afgewezen."