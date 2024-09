Braziliaanse minister van Mensenrechten weg na beschuldigen van seksueel wangedrag

Minister Silvio Almeida zou de vrouwen tegen hun wil hebben gekust en onzedelijk betast. Een van hen getuige over een incident uit 2019, waarbij haar onder haar rok in het kruis zou hebben gegrepen. Ook zou hij medewerkers hebben gekoeioneerd.

'Daadkrachtig optreden'

In een reactie Franco prijst president Lula voor zijn "daadkrachtige optreden, steun en solidariteit". Franco is minister voor Raciale Gelijkheid in het kabinet-Lula. Voordien was ze net als Almeida een prominent activist.