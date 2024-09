NOS Voetbal • vandaag, 00:31 Reijnders toe aan volgende rol in Oranje: 'Wil een bepalende speler zijn' Thierry Boon volgt Oranje namens de NOS Thierry Boon volgt Oranje namens de NOS

Hij staat er zelf van te kijken. Het debuut van Tijjani Reijnders in Oranje is precies één jaar geleden. Tegen Bosnië en Herzegovina (aftrap 20.45 uur) gaat de middenvelder vanavond op voor interland nummer zestien. "Dat gaat wel snel", lacht Reijnders.

Hij moest er 25 jaar op wachten en mag daarom zeker een laatbloeier worden genoemd, maar vanaf het moment dat Reijnders bij het Nederlands elftal zit, weet hij te overtuigen en neemt hij de ploeg, bijvoorbeeld in maart met zijn schitterende goal tegen de Schotten, zelfs bij de hand.

Vorig seizoen was een bijzonder seizoen voor de voetballer, met zijn overgang naar AC Milan, de geboorte van zijn zoontje en het spelen van 65 (!) wedstrijden. "Ik heb wel even goed rust genomen na het EK, ja."

Dat rust nemen ging op vakantie wel gepaard met een korte evaluatie van het EK. Zijn eerste eindtoernooi eindigde in de halve finales. De conclusie van Reijnders? "Een halve finale op een EK is niet niets. Daar mogen we trots op zijn."

De bij PEC Zwolle opgeleide Reijnders praat niet graag over zichzelf, maar liever over het team. "Natuurlijk wilden wij het EK winnen, maar dat is niet gelukt, dus dat is een mooi doel voor het volgende eindtoernooi."

Hij koestert de momenten met Oranje in Duitsland. "Het mooiste moment was toch wel na de winst tegen Turkije, toen we daar in Berlijn met de fans van links naar rechts gingen."

"Het was niet per se mijn beste wedstrijd, maar hoe we daar gestreden hebben als team en vervolgens de halve finales haalden, kun je wel stellen dat dat moment het mooiste was", blikt Reijnders terug op zijn voetbalzomer.

2:27 Oranje viert feest met publiek na bereiken halve finales

Maar wat geweest is, is geweest. Het EK is het verleden, de nieuwe Nations League-editie is het heden en het WK van 2026 is de toekomst. Bondscoach Ronald Koeman neemt de lessen uit Duitsland mee en hoopt met wat frisse benen te bouwen aan een beter Nederlands elftal.

Nieuwe leiders

De hiërarchie is opgeschud, dat is merkbaar in Zeist, nu Oranje voor het eerst sinds het EK weer bijeen is. Vertrouwde gezichten als Daley Blind, Memphis Depay, Frenkie de Jong, Marten de Roon en Georginio Wijnaldum zijn er niet bij.

En dus schuiven anderen in de pikorde door, achter leiders Virgil van Dijk, Nathan Aké en Denzel Dumfries. Koeman noemde Cody Gakpo, die zich na zijn sterke EK nadrukkelijker laat horen.

Ook van Reijnders, inmiddels 26 jaar en onbetwist basisspeler bij Milan, mag langzaamaan meer verwacht worden, ook bij zijn club. "Ik denk wel dat ze mij ook als een belangrijkere speler zien dan toen ik binnenkwam."

ANP Tijjani Reijnders en Ronald Koeman tijdens de training van Oranje

"Toen was ik een nieuweling, nu zijn de verwachtingen na een goed seizoen hoger geworden. Ook bij mezelf. Ik verwacht meer goals en assists achter mijn naam te krijgen dan vorig jaar." Toen eindigde hij op drie goals en vier assists in 36 duels in de Serie A.

"Ik wil een bepalende speler zijn bij mijn club en bij mijn land en dan is het aan mij om het te laten zien", zegt hij bescheiden als altijd. "Ik bemoei me graag met het spel." En dat doet hij ook bij Oranje.

Ogenschijnlijk moeiteloos heeft hij zich in de ploeg gespeeld. Reijnders straalt op het veld, net als daarbuiten, rust uit. Hij speelt het liefst op het middenveld en welke positie dat dan precies is, maakt hem niet veel uit. Zowel aanvallend als verdedigend staat hij zijn mannetje.

Ook de komende Nations League-duels zal hij genoeg minuten maken, te beginnen vanavond in Eindhoven tegen Bosnië en Herzegovina. Reijnders verwacht een winstpartij, hopelijk met goed spel, zodat het publiek vermaakt wordt.

"Ik denk niet dat we na afloop weer met de fans van links naar rechts zullen gaan, maar we willen er zeker iets moois van maken", glundert hij.

