Alamy Limited Brand bij het asielzoekershotel in Rotherham

NOS Nieuws • vandaag, 17:25 Brandstichter rellen VK krijgt 9 jaar cel, zwaarste straf tot nu toe

Een Britse rechter heeft een man tot 9 jaar cel veroordeeld voor brandstichting bij een asielzoekershotel in Rotherham begin augustus. Het is de hoogste straf tot nu toe tegen verdachten van de grootschalige racistische rellen in het Verenigd Koninkrijk na de dodelijke mesaanval in Southport eind juli.

In de rechtszaal gaf de man van 27 toe dat hij hout had gegooid in een al brandende vuilcontainer die voor een nooduitgang stond. Volgens de rechter was de zaak "doordrenkt met racisme".

Strafblad

Ook is de Brit gefilmd met een politiestok in zijn handen en terwijl hij voorwerpen naar politieagenten gooide. De man heeft eerdere veroordelingen op zijn naam staan, waaronder racistische intimidatie en pogingen tot brandstichting. Hij zei dat hij zich bij nader inzien schaamt voor zijn acties.

In het asielzoekershotel raakte niemand gewond. Wel was er paniek onder de 200 asielzoekers, maar de politie kreeg de situatie uiteindelijk controle.

De onlusten begonnen nadat een 17-jarige jongen drie kinderen doodstak in Southport. Direct na het incident verschenen op X, Facebook en Telegram berichten dat het zou gaan om een moslimimmigrant die per boot naar het Verenigd Koninkrijk was gekomen, een gerucht dat later nadrukkelijk door de politie werd ontkracht. Na de rellen zijn zo'n 1300 verdachten aangehouden, van wie er volgens de BBC zo'n 250 zijn gevangengezet.