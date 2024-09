VDL Groep ziet winst flink dalen: 'Een bewogen half jaar'

De VDL Groep heeft naar eigen zeggen een bewogen half jaar achter de rug. Het bedrijf zag de omzet vergeleken met het voorgaande jaar dalen met 34 procent. Ook werd er flink minder winst gemaakt: van 42 miljoen euro naar 3,3 miljoen euro in dezelfde periode.

Dat het dit jaar minder goed gaat, komt voor VDL niet als een verrassing, zegt directeur Willem van der Leegte: "Door het wegvallen van activiteiten bij VDL Nedcar wisten we dat we in omzet flink zouden gaan terugvallen."