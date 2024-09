NOS Voetbal • vandaag, 21:02 FIFA keurt Ajax-transfer Sulemana niet goed, Bergwijn-opvolger te laat ingeschreven

Southampton-aanvaller Kamaldeen Sulemana komt niet naar Ajax. De Ghanees, die de naar Saudi-Arabië vertrokken Steven Bergwijn op moest volgen, is net te laat ingeschreven bij wereldvoetbalbond FIFA.

"Ajax heeft zojuist van de FIFA te horen gekregen dat de beoogde transfer niet is goedgekeurd. Dat is een teleurstelling, maar we hebben begrip voor de beslissing", meldt Ajax in een verklaring.

Getty Images Kamaldeen Sulemana

Nederlandse clubs hadden eergisteren tot klokslag middernacht de tijd om transfers bij de FIFA aan te melden. Ajax liet weten Sulemana "op de valreep" te hebben ingeschreven. Maar sportrechtadvocaten lieten woensdag al weten dat Ajax vermoedelijk een probleem zou krijgen.

Dat blijkt nu ook. Sulemana zou een jaar gehuurd worden van Southampton, met een koopoptie van naar verluidt 20 miljoen euro.

Weinig opties

Ajax-trainer Francesco Farioli zal balen, want de spoeling is dun aan de flanken. Met Carlos Forbs werd een week geleden een buitenspeler weggedaan, hij ging op huurbasis naar Wolverhampton Wanderers.

Met Mika Godts beschikt Farioli over een talentvolle linksbuiten, maar een alternatief voor de 19-jarige Belg is er eigenlijk niet. Rechtsbuiten is Bertrand Traoré, die slechts sporadisch aan de linkerkant gespeeld heeft.

ANP Mika Godts, eigenlijk de enige optie als linksbuiten bij Ajax

Mogelijk zal Farioli zich tot Jong Ajax moeten wenden voor de linksbuitenpsoitie. Uit dat team zouden Christian Rasmussen of Jaydon Banel kunnen worden overgeheveld. De 18-jarige Pool Jan Faberski dient zich in Jong Ajax al even aan, maar lijkt meer geschikt voor een rol op de rechterflank.

Ajax heeft wel liefst drie centrumspitsen in de selectie: Brian Brobbey, Wout Weghorst en Chuba Akpom.